MHK Hakem Gelişim Çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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MHK Hakem Gelişim Çalışmaları devam ediyor

28.05.2022 17:41
MHK Hakem Gelişim Çalışmaları devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Gelişim Programları kapsamında planlanan mentorluk çalışmaları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Gelişim Programları kapsamında planlanan mentorluk çalışmaları sürüyor.

MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda UEFA/ FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen; MHK tarafından yapılan planlama dahilinde geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarda görev yapan üç hakemi izleyerek, müsabaka sonrası detaylı maç analizi toplantıları yaptılar.

Bu toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin daha önceki performansları ile gelişimleri karşılaştırıldı.

Bu çalışmalar kapsamında izlenen hakemler şunlar:

22 Mayıs Pazar: Atilla Karaoğlan (Medipol Başakşehir - Trabzonspor)

22 Mayıs Pazar: Adem Cinek (Adana Demirspor - Göztepe (TV))

24 Mayıs Salı: Oğuzhan Çakır (Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mayıs, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Hakem Gelişim Çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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