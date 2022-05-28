Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı - Son Dakika
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Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı

28.05.2022 10:52
Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 111-103 yenerek geriye düştüğü seriyi 3-3'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 111-103 yenerek geriye düştüğü seriyi 3-3'e getirdi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Celtics'i yenerek serinin altıncı maçı sonunda eşitliği sağladı.

Karşılaşmayı 47 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla tamamlayan Butler, play-off kariyer sayı rekoruna imza atarken, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Kyle Lowry 18 sayı ve 10 asist, Max Strus 13 sayı, PJ Tucker 11 sayı ve 5 ribauntla skora destek verdi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre alamadı.

Celtics'te 30 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist ile oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Derrick White 22 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Jaylen Brown 20 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Marcus Smart 14, Robert Williams 12 sayıyla mücadele etti.

İki takım arasındaki serinin son maçı, 30 Mayıs Pazartesi TSİ 03.30'da Heat'in stadında oynanacak.

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Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti
Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Jimmy Butler, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı - Son Dakika
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