Kariyerinde KRC Genk , LOSC Lille , Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Origi, dört sene top koşturduğu Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi , 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milan, Belçikalı golcü Origi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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