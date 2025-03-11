Milli Atıcılardan Hırvatistan'da Madalya

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, birer madalya daha kazandı.

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, başarılarına yenisini ekledi. 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, bronz madalya mücadelesinde yüzde 93 isabeti ile rakibini 15-11 mağlup etti. Tarhan, böylece turnuvadaki dördüncü madalyasını kazandı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Yusuf Dikeç, finalde rakibine 15-12 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL