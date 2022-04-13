Milli atlet Esma Aydemir, Akdeniz Oyunları'nda madalya peşinde Açıklaması - Son Dakika

Milli atlet Esma Aydemir, 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya hedefi için Bolu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki tesisin yanındaki atletizm pistinde çalışmalarına devam eden Aydemir, antrenör Mehmet Kiper gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Antrenmanlarda haftada yaklaşık 200 kilometre koşan Aydemir, AA muhabirine kamp sürecini değerlendirdi.

Çalışmaların verimli geçtiğini anlatan Esma Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na küçük sakatlığı nedeniyle katılamadığını, şimdi Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

İlkokul 4'üncü sınıfta başladığı atletizmi bu zamana kadar sürdürdüğünü belirten Aydemir, "İlk antrenörüm şu anki antrenörüm Mehmet Kiper. Yaklaşık 18 yıldır birlikte çalışıyoruz. İlk Türkiye şampiyonu olarak başladım. En son Avrupa Gençler'de şampiyon oldum. Avrupa 10 bin metre kupasını kazandım. Dünya Üniversiade Yarı Maratonu'nda ikinci oldum." diye konuştu.

Aydemir, bu yıl birçok yarışmanın yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmak istiyorum. Önümdeki en büyük hedef bu. Konya'da İslam Oyunları var. Orada aynı şekilde madalya kazanmayı hedefliyorum. Ondan sonra da Dünya Şampiyonası var. Orada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

2016 Rio Olimpiyatları'nda çok genç olduğu için çok iyi performans gösteremediğini ama en iyi şekilde ülkesini temsil etmeye çalıştığını anlatan Aydemir, "Şimdi 2024'e daha tecrübeli olarak katılacağım. İnşallah hedefimizde madalya kazanmak tabii ki var. Her şey yolunda giderse olimpiyatlarda ben de madalya kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör Kiper: "Türk atletizmi hak ettiği başarıları elde edecek"

Antrenör Mehmet Kiper ise Esma'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil edecek en büyük adaylardan biri olduğunu söyledi.

Bu yıl büyük organizasyonlara kamp yaparak hazırlandıklarını anlatan Kiper, "Son 2 yılda pandemiden dolayı birçok organizasyon iptal edildi ve ertelendi. Çok fazla katılım sağlayamadık ama bu yıl çok ciddi anlamda çalışarak, federasyonumuz ve genel müdürlüğümüzün sunduğu imkanlar neticesinde Türk atletizminin hak ettiği yerde olacağına ve hak ettiği başarıları elde edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.