Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya - Son Dakika
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Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya

14.05.2022 14:44
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Campulung Moldovenesc kentinde yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı ekip oldu.

20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.

Organizasyonda millilerin madalyaları şöyle:

Altın Madalyalar:

20 Yaşı Altı Erkekler: Hakim Dursun

20 Yaş Altı Erkekler: Milli Takım

20 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Ata

20 Yaş Altı Kadınlar: Milli Takım

Gümüş Madalyalar:

20 Yaş Altı Kadınlar: Leyla Işık

Büyük Kadınlar: Milli Takım

Bronz Madalya:

20 Yaş Altı Erkekler: Ali Demir

Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya - Son Dakika


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