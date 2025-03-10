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Spor

Milli Boksçular Tur Atladı

IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda dört milli sporcu, rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

10.03.2025 23:03
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IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Nurselen Yalgettekin, Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan, rakiplerini mağlup ederek tur atladı.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular ringe çıktı. 48 kg'da mücadele eden Nurselen Yalgettekin, Afgan rakibi Tamana Ahmadi ile karşılaştı. Milli sporcu, 2. raundda rakibini RSC (hakemin müsabakayı durdurması) ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 54 kg'da Hatice Akbaş, Kırgız rakibi Miraiida Tashpolotova'yı 1. raundda RSC ile mağlup ederek üst tura yükseldi. 63 kg'da Esmanur Lök ise Belaruslu sporcu Ala Ivashkevich ile karşılaşırken, rakibini mağlup eden Esmanur, adını üst tura yazdıran bir başka milli sporcu oldu. 70 kg'da mücadele eden Sema Çalışkan, Meksikalı rakibi Darianne Hernandez Olvera'yı mağlup etti ve tur atladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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