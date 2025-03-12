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Milli Bokscular Tur Atladi

Milli Bokscular Tur Atladi

IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 5 milli boksör tur atlayarak başarı elde etti.

12.03.2025 00:03
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IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşen Taşkın, Gizem Özer, Esmanur Lök, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş tur atladı.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası müsabakaların üçüncü gününde milli sporcular ringe çıktı. 50 kg'da mücadele eden Ayşen Taşkın, Vietnamlı rakibi Thi Ngoc Tran Nguyen'i mağlup ederek tur atladı. 60 kg'da Gizem Özer, Tajikistanlı rakibi Shoira Zulkaynarova'yı 5-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. 63 kg'da mücadele eden Esmanur Lök ise İspanyol rakibi Mariana Soto Torres ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Esmanur, son 16 turuna yükseldi. 81 kg'da Büşra Işıldar, Alman Sarah Alexandra Scheurich'i yenerken; 54 kg'da Hatice Akbaş ise Moldovalı rakibi Iulia Coroli'yi nakavt ederek son 16 turuna yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Milli Takım, Sırbistan, Etkinlik, Dünya, Spor, Son Dakika

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