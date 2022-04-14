Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor

14.04.2022 13:10

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, bu yıl düzenlenecek uluslararası müsabakalarda başarısını taçlandırmak için güç depoluyor.

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, bu yıl düzenlenecek uluslararası müsabakalarda başarısını taçlandırmak için güç depoluyor.

Bolu'da kampa giren Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan Arıcan, Avrupa ve dünya şampiyonaları, İslami Dayanışma ve Akdeniz oyunlarına, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, bu ayın başında Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında paralel barda ikinci kez Dünya Kupası'nda yarıştığını ve ikinci madalyasını alarak "ikide iki" yaptığını söyledi.

Arıcan, sezonun kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Özellikle takım olarak çok önemli yarışmalarımız var. Avrupa ve dünya şampiyonaları, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları var. Bu yüzden bu yılı çok önemsiyoruz. Takım olarak çok güçlüyüz. Hep birlikte ekip halinde çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen olimpiyatlara katılarak Türkiye adına olimpiyatlarda mücadele eden ikinci erkek cimnastikçi olduğunu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ise paralel bar dalında bronz madalya alarak Türkiye adına artistik cimnastikte madalya kazanan ilk sporcu olduğunu hatırlatan Arıcan, "Çok büyük bir mutluluk ve gurur benim için. Ancak 2020 geride kaldı. Hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı almak." dedi.

Arıcan, olimpiyatlara takım olarak gitmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Gerçekten bu ekip, takım olarak gitmeyi hak ediyor. Bu doğrultuda çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Umarım bir aksilik çıkmazsa 2024 Paris Olimpiyatları'na takım halinde gideceğiz." ifadesini kullandı.

"Çalışmanın başarıyı getirdiğine inananlardanım"

Arıcan, 2021 yılının, bu senenin başarılı geçeceğinin sinyallerini verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci Avrupa şampiyonluğum, 2 Dünya Kupası, olimpiyat madalyasıyla çok güzel bir yıl geçti. Rüya gibi bir yıl geçti. Bu yıl en büyük hedeflerimden biri üçüncü Avrupa şampiyonluğumu üst üste elde etmek ve eksik olan dünya şampiyonluğunu almak. O yüzden çok fazla çalışmam gerekiyor. Ben hep çalışmanın başarıyı getirdiğine inananlardanım. Bir şeyi istiyor ve inanıyorsak, bunun içinde çok çalışmalıyız."

Cimnastiği bırakan eski takım kaptanı Ümit Şamiloğlu'nun kendilerine çok güzel kaptanlık ve ağabeylik yaptığını anlatan Arıcan, "Ondan kaptanlığı devralmak benim için çok çok önemli ve değerli. Onun gibi olmak için çok zaman geçmesi gerekiyor. Ona da hayatında başarılar diliyorum. Ben de takımımla gurur duyuyorum. Takımıma güveniyorum. Bu yıl çok önemli işler yapacağız, çok başarılar alacağız." şeklinde konuştu.

Arıcan, 2021 yılında yılın cimnastikçisi seçilmesinin kendisi için çok önemli olduğunu, güçlü rakiplerine rağmen büyük farkla kazanarak Türkiye tarihinde bu unvanı alan ilk kişi olduğunu aktararak, destekleyenlerine teşekkür etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu Trafik kazası geçiren eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon ağır yaralandı Trafik kazası geçiren eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon ağır yaralandı

Ferhat Arıcan, Dünya Kupası, Cimnastik, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement