Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, bu yıl düzenlenecek uluslararası müsabakalarda başarısını taçlandırmak için güç depoluyor.

Bolu'da kampa giren Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan Arıcan, Avrupa ve dünya şampiyonaları, İslami Dayanışma ve Akdeniz oyunlarına, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, bu ayın başında Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında paralel barda ikinci kez Dünya Kupası'nda yarıştığını ve ikinci madalyasını alarak "ikide iki" yaptığını söyledi.

Arıcan, sezonun kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Özellikle takım olarak çok önemli yarışmalarımız var. Avrupa ve dünya şampiyonaları, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları var. Bu yüzden bu yılı çok önemsiyoruz. Takım olarak çok güçlüyüz. Hep birlikte ekip halinde çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen olimpiyatlara katılarak Türkiye adına olimpiyatlarda mücadele eden ikinci erkek cimnastikçi olduğunu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ise paralel bar dalında bronz madalya alarak Türkiye adına artistik cimnastikte madalya kazanan ilk sporcu olduğunu hatırlatan Arıcan, "Çok büyük bir mutluluk ve gurur benim için. Ancak 2020 geride kaldı. Hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı almak." dedi.

Arıcan, olimpiyatlara takım olarak gitmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Gerçekten bu ekip, takım olarak gitmeyi hak ediyor. Bu doğrultuda çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Umarım bir aksilik çıkmazsa 2024 Paris Olimpiyatları'na takım halinde gideceğiz." ifadesini kullandı.

"Çalışmanın başarıyı getirdiğine inananlardanım"

Arıcan, 2021 yılının, bu senenin başarılı geçeceğinin sinyallerini verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci Avrupa şampiyonluğum, 2 Dünya Kupası, olimpiyat madalyasıyla çok güzel bir yıl geçti. Rüya gibi bir yıl geçti. Bu yıl en büyük hedeflerimden biri üçüncü Avrupa şampiyonluğumu üst üste elde etmek ve eksik olan dünya şampiyonluğunu almak. O yüzden çok fazla çalışmam gerekiyor. Ben hep çalışmanın başarıyı getirdiğine inananlardanım. Bir şeyi istiyor ve inanıyorsak, bunun içinde çok çalışmalıyız."

Cimnastiği bırakan eski takım kaptanı Ümit Şamiloğlu'nun kendilerine çok güzel kaptanlık ve ağabeylik yaptığını anlatan Arıcan, "Ondan kaptanlığı devralmak benim için çok çok önemli ve değerli. Onun gibi olmak için çok zaman geçmesi gerekiyor. Ona da hayatında başarılar diliyorum. Ben de takımımla gurur duyuyorum. Takımıma güveniyorum. Bu yıl çok önemli işler yapacağız, çok başarılar alacağız." şeklinde konuştu.

Arıcan, 2021 yılında yılın cimnastikçisi seçilmesinin kendisi için çok önemli olduğunu, güçlü rakiplerine rağmen büyük farkla kazanarak Türkiye tarihinde bu unvanı alan ilk kişi olduğunu aktararak, destekleyenlerine teşekkür etti.