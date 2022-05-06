Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı

06.05.2022 17:38

Bolu'da 28 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolu'da 28 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolu Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Murat Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve cimnastikçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çilkara, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli cimnastikçilerinden Canbaş'ın hayatının baharında henüz 19 yaşındayken hayatını kaybettiğini anımsattı.

Canbaş'ın ülkesi adına yarıştığı 46 yarışmanın tümünde başarılara imza attığını aktaran Çilkara, "Bitmez hırsıyla Allah'ın ona bahşettiği yetenekleri, yaşadığı 19 yıla sığdırdığı büyük başarılarıyla süsleyen şampiyon, tüm camianın belleğinde ve yüreğinde yaşayacaktır. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Çelen de Canbaş'ın Türkiye'ye büyük başarılar kazandırdığını, ülkesini ve cimnastik ailesini gururlandırdığını ifade ederek, "Artık Türk cimnastiği onun açmış olduğu bu yolda büyük şampiyonlar yetiştiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Canbaş'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı
Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı
Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı
Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı
Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Murat Canbaş, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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