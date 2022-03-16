Milli curlingciler Kanada'ya gitti - Son Dakika
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Milli curlingciler Kanada'ya gitti

16.03.2022 19:22
Milli curlingciler Kanada'ya gitti

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Kanada'ya gitti.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Kanada'ya gitti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde 19- 27 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için İstanbul'dan hareket eden kadın milli takım kafilesinde, sporcular Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Ayşe Gözütok, Berfin Şengül ve Mihriban Polat yer aldı.

Milli takımın ilk maçını 19 Mart Cumartesi günü İsveç ile oynayacağı şampiyonada, 11 ülkeden 55 sporcu mücadele edecek.

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Curling, Kanada, Milli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli curlingciler Kanada'ya gitti - Son Dakika


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