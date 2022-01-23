Üye Girişi
Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı - Son Dakika

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

23.01.2022 17:18
Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

Burak Yılmaz, takımı Lille'in Brest'e kaybettiği maçta oyundan alındı. Burak, Türkçe küfürler ederek kenara geldi. Doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Fransa Ligue 1'de Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Brest'e sahasında 2-0 kaybetti. Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90+5'te Steve Mounie'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı.

Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

BURAK ÇOK ÖFKELİ

Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 76. dakikada oyundan alındı. Hatem Ben Arfa'ya yerini bırakan golcü oyuncu, bu karar sonrası çılgına döndü.

Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

TRİBÜNLERE DOĞRU HAREKET

Burak, tribünlere doğru el kol hareketleri yaptı. Hayli sinirli olduğu fark edilen Burak'ın Türkçe küfürleri çok net görüldü.

Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Burak Yılmaz değişiklik sonrası kulübeye yönelmek yerine direk soyunma odasına gitti. Formasını çıkaran Burak'ın bu tepkisinin Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'e olduğu iddia edildi.

Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fransız taraftarlar sosyal medyada Burak'ın hareketlerine tepki gösterdi. Lille kulübünün hocasından yaşananlar sonrası hemen açıklama geldi.

Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

"BU KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Teknik Direktör Gourvennec yaptığı açıklamada, "Bu konuyu sakin kafayla tartışacağız. Asla acele tepki vermemek gerekiyor. Burak'ın yaşadığı şey bir Hayal kırıklığ. Kendisi çok karakterli biri. Bir noktada onu neredeyse ortadan kaldırıyorduk ama ona güvendik. Bu akşam hüsrana uğradı. Yunuslarla veya kuzularla rekabet etmiyoruz, çok karakterli oyuncularımız var. Burak, tüm kariyeri boyunca böyleydi. Bu meseleyi konuşacağız. Daha ne istiyorsunuz? Her zaman yaptığımız gibi konuşacağız. Size fikriniz sorulmayacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Burak Yılmaz, Fransa, Milli, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı - Son Dakika Spor


Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:56 Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 17:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement