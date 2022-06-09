Can Gürdenli, Almanya'da yarı finalde - Son Dakika
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Can Gürdenli, Almanya'da yarı finalde

09.06.2022 21:41
Can Gürdenli, Almanya'da yarı finalde

Milli golfçü Can Gürdenli, 12. International Match play Trophy'de yarı finale yükseldiBaden-Württenberg Golf Federasyonu'nun organize ettiği 12. International Matchplay Trophy, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz'da devam ediyor.

Milli golfçü Can Gürdenli, 12. International Match play Trophy'de yarı finale yükseldi

Baden-Württenberg Golf Federasyonu'nun organize ettiği 12. International Matchplay Trophy, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz'da devam ediyor. Müsabakaların ilk iki raundu stroke play oyun formatında oynandı.

İlk 16'ya kalan milli sporculardan erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp, organizasyonun üçüncü gününde match play oyun formatında, sabah ve öğleden sonra toplamda iki maça çıktılar.

U18 Erkek Milli Golf Takımı sporcularından Can Gürdenli, Alman rakibi Florentin Meller'i 3-2 mağlup ederek ilk 8'e girdi ve çeyrek finale yükseldi. Oynadığı çeyrek final maçında ise rakibi Alman Leo Tiemann'la eşleşti. Oynanan match play oyununun sonunda rakibini 3-2 geride bırakan Gürdenli, adını yarın oynanacak yarı finale yazdırdı.

U18 Kadın Milli Golf Takımı sporcularından Zeynep Süalp'de Alman rakibi Annalena Moser'le karşılaştı. Süalp, rakibinin 6-5 gerisinde kalarak, günün ikinci maçında alman golfçü Joy Lilian Bühle'yle eşleşti. Oynanan müsabakalar sonunda rakibine 1-0 kaybeden Süalp, yarın 13.'lük 16.'lık maçına çıkacak.

12. International Match play Trophy, 10 Haziran'da oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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