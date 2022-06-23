Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı

23.06.2022 17:16
Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölümünün 2. yılında törenle anıldı.

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölümünün 2. yılında törenle anıldı.

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli Köyü'nde düzenlenen anma törenine Vali Numan Hatipoğlu başta olmak üzere il protokolü katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu. Milli Güreşçi Vehbi Akdağ'ın Türkiye'ye 75 madalya kazandırdığını belirten Vali Dr. Numan Hatipoğlu, "Yeni yetişen güreşçilerimizin de onun yolunda çok daha emin adımlarla daha yüksek başarılara ulaşacaklarına inancım tamdır." dedi.

Güreşin Tokat'ta ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Güreş, kadim coğrafyamız içerisinde her zaman ata sporumuz olarak önemli bir yer bulmuştur ve bundan sonra da bulmaya devam edecektir. Bizim de Valilik olarak güreşe ve tüm spor branşlarına desteğimiz her zaman devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Akdağ'ın mezarına çiçek bırakıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı - Son Dakika

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