Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde - Son Dakika
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Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde

13.04.2022 11:00

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya alan Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini söyledi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya alan Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini söyledi.

Yağmur Çakmak, AA muhabirine, güreşe ilkokulda başladığını ve ondan itibaren de çalışmalarını sürdürerek bugünlere geldiğini belirtti.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde ettiğini aktaran Çakmak, "Hemen ardından ilk kez büyükler kampına katıldım. Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında sakatlandım ve 5. oldum." dedi.

Çakmak, büyükler şampiyonasının kendisi için talihsiz geçtiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katıldım. Hedeflerim büyüktü ama şanssızlık oldu. Üçüncülük maçının 30. saniyesinde kolumdan sakatlandım ve bu da yenilmeme neden oldu. Hamle yapıp puan alma çabasındaydım. O anda kolum kırıldığı halde maça devam ettim. Acı, sızı hissettim, bırakmayı da düşündüm. Ancak kürsüye çıkma şansım vardı, önemli maçtı. 'Alırım, çeviririm belki.' dedim ama parmaklarım ve dirseğimi hissetmedim. 'Bir yere kadar dayanırım.' dedim. Maçı bitirdim ama kaybettim. Doktorlar, 1 ay beklemem gerektiğini söylediler. Tedavime başlandı."

Takım halinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirdiklerini ve bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Çakmak, "Şu an çok iyiyiz. Kadın güreşi her geçen gün iyi bir şekilde ilerliyor. Çok iyi takım ruhu var. Takım halinde büyüklerde de şampiyon olduk. Bu gurur verici bir şey. Türkiye olarak iyi performans gösterdik." diye konuştu.

Çakmak, 2024 Paris Olimpiyatları'nı hedeflediğini vurgulayarak, "Şu an önümde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası var. Önceliklerim onlar. Sonra olimpiyatlara katılıp ülkeme madalya getirmek istiyorum. Kadınlarda benim örnek aldığım tek sporcu Yasemin Adar'dır. Olimpiyat üçüncüsü, beşinci defa da Avrupa şampiyonu oldu. Ben de bir gün onun gibi olmak istiyorum. Onun gibi hedeflerim var. İnşallah o hedefler bize de nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde
Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde
Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Yağmur Çakmak, Yasemin Adar Yiğit'in izinde - Son Dakika


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