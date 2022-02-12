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Milli judocular Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı - Son Dakika

Milli judocular Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı

12.02.2022 21:28
Milli judocular Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı

Milli judocular, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı.

Milli judocular, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda birinci gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler 66 kiloda Ejder Toktay, finalde İspanyol Adrian Nieto Chinarro ile yaptığı mücadeleyi ipponla kazandı ve altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda 2 milli judocu Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin altın madalya için finalde karşılaştı. Gül Kader Şentürk, müsabakayı ipponla kazanarak altın madalyaya ulaşırken, Ebru Şahin ise gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar 48 kiloda bronz madalya müsabakasında Merve Azak repesajdan, Sıla Ersin ise yarı finalden gelerek birbirlerinin rakibi oldu ve Merve Azak, waza-ari puanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalya karşılaşmasında Hırvat Tena Sıkıc'yı ipponla yendi ve bronz madalya kazandı.

Erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir, bronz madalya karşılaşmasında Fransız Cameron Givre'yi ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Avrupa Açık karşılaşmalarında yarın kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu; 78 kiloda Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan; +78 Kiloda: Kübranur Esir ve Sebile Akbulut ile erkekler 81 kiloda Mustafa Koç; 90 kiloda Feyyaz Yazıcı, Ahmet Çuhadar, Ö. Kemal Aydın; 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda Münir Ertuğ madalya mücadelesi yapacak.

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Bronz Madalya, Ebru Şahin, Saraybosna, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocular Avrupa Açık'ta ilk gün 2'si altın 6 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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