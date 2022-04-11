Milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Macaristan'da hazırlanacak - Son Dakika

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Judo Milli Takımı, Macaristan'da bir haftalık ortak çalışma kampına katılacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, kamp için Macaristan'a gitti.

Avrupa Judo Birliği takviminde yer alan ve Tata'da 17 Nisan'a kadar sürecek ortak çalışma kampına 8 kadın ve 7 erkek judocu katılacak. Kampta yer alacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: Sıla Ersin, Merve Azak, Hasret Bozkurt, Ayten Yeksan, Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Sebile Akbulut, Hilal Öztürk

Erkekler: Mihraç Akkuş, Ejder Toktay, Umalt Demirel, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, Münir Ertuğ