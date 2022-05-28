GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci

28.05.2022 14:14

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Erman Eltemur, "Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu.

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Erman Eltemur, "Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu." dedi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, İngiliz rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Erman, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. Çok şükür 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kendi ülkemde seyircimizin ve ailemin önünde altın madalya almak nasip oldu. Değerli babam başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra nice şampiyonluklar elde edeceğim."

Ağabey-kardeş şampiyon olduklarını ifade den Eltemur, "Anlatılmaz bir duygu. Kız kardeşim Eda ile beraber altın madalya aldık. Gerçekten çok çalıştık ve istedik. Çok şükür nasip oldu. Çok sevinçliyiz. Sürekli altınlarla devam etmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İnşallah bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci

YORUMLAR
500
Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:09:57. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement