GAZİANTEP - Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Erman Eltemur, "Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu." dedi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, İngiliz rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Erman, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. Çok şükür 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kendi ülkemde seyircimizin ve ailemin önünde altın madalya almak nasip oldu. Değerli babam başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra nice şampiyonluklar elde edeceğim."

Ağabey-kardeş şampiyon olduklarını ifade den Eltemur, "Anlatılmaz bir duygu. Kız kardeşim Eda ile beraber altın madalya aldık. Gerçekten çok çalıştık ve istedik. Çok şükür nasip oldu. Çok sevinçliyiz. Sürekli altınlarla devam etmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İnşallah bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.