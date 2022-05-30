Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi - Son Dakika
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Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi

30.05.2022 10:23

Milli kürekçiler, Adıyaman'da güç geliştirme kampına başladı.

Milli kürekçiler, Adıyaman'da güç geliştirme kampına başladı.

Gölbaşı Tabiat Parkı Gölü'nde gerçekleştirilen kampa, Fenerbahçe, Adıyaman Gençlik Spor Kulübü, Van Edremit Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden 15 sporcu katıldı.

Milli kürekçiler, güç geliştirme kampını günde iki antrenmanla sürdürecek. Tabiat Parkı Gölü'ndeki parkurda kürek çeken sporcular, kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kampı ziyaret eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmalar hakkında bilgi alıp, sporcularla birlikte gölde kürek çekti.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Tabiat Parkı Gölü'nün spor turizmine katkı sunacağını dile getirerek, "Milli sporcularımız, ortamı, doğayı ve gölü çok beğendiler. Buradaki çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. Burada 4-5 gün misafir olacaklar. Gerek yarışmalarda gerekse de kamp alanı olarak gölümüzü kullanacağız. Spor turizmine katkıda bulunacağına inanıyorum. Çok zevkli bir spor. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Adışaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise amaçlarının kentte su sporlarını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

İlk defa milli takım düzeyinde bir ekibi ağırladıklarını aktaran Keleş, "Bu bizi son derece gururlandırıyor. Altyapı branşlarımızın meyvelerini toplamaya başlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ve milli takımlara ev sahipliği yaparak ilimizi tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Kürek Milli Takımı Antrenörü Salih Yıldırım da gölün yarışmalar için elverişli olduğunu belirterek, "Dünyanın birçok yerindeki göl ve göletleri gezdim. Burasını ilk 3'te sayabilirim. Bizim kürek sporunda istediğimiz şey rüzgar ve dalga olmaması. Teknelerimizin en ufak dalga ve rüzgarda sapmaları oluyor. Sıfır rüzgarda çektiğin derece, en iyi derecedir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi
Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi
Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi
Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi
Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi - Son Dakika


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