Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

13.04.2022 16:55
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yer alacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yer alacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyanın en önemli dayanıklılık yarışlarından olan ve 17 Nisan'a kadar sürecek organizasyona 10 ülkeden 178 pilot ile 52 takımın katılacağı aktarıldı. Le Mans'ta 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde yapılacak yarışta Asrın Rodi Pak'ın Pitlane Endurance takımıyla Superstock kategorisinde mücadele edeceği ifade edildi.

Şampiyonada yarın sabah serbest, öğleden sonra da sıralama antrenmanın yapılacağı, 15 Nisan'da da sporcuların sıralama antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Yarışın ise 16 Nisan Cumartesi TSİ 16.00'da başlayacağı ve 17 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da sona ereceği bildirildi.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda 4 milli sporcu

Bu arada hafta sonu Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda da 4 milli sporcunun yer alacağı açıklandı.

Sevlievo şehrinde yapılacak 65&85 cc kategorisinde yapılacak şampiyonada milli sporcular Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Ömer Olağaner ve Nasip Emir Abay'ın piste çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan yine hafta sonu yapılacak Bulgaristan Motokros Şampiyonası'na ise Mustafa Çetin ve Galip Alp Baysan'ın katılacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak Fransa seçimleri ne diyor? Fransa seçimleri ne diyor?

Milli Sporcu, Fransa, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement