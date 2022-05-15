Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da 9. oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da 9. oldu

15.05.2022 13:09
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Fransa Grand Prix'ini 9. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Fransa Grand Prix'ini 9. sırada tamamladı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun yedinci yarışında Le Mans Pisti'nde mücadele etti.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda Moto3 sınıfında mücadele eden 18 yaşındaki milli sporcu, Fransa yarışına 10. cepten başladı.

Yarışın son yedi turunda 4. sıraya kadar yükselen Deniz Öncü, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta damalı bayrağı 9. sırada geçti.

Yarışı, Red Bull KTM'den Jaume Masia birinci, Sterilgarda Husqvarna Max takımından Ayumu Sasaki ikinci, GasGas takımından Izan Guevara isi üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sonraki yarış, 29 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da 9. oldu - Son Dakika


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