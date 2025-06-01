Milli Motosikletçilerden Başarı

Milli motosikletçiler, Yunanistan ve Sırbistan'da düzenlenen pist, motokros ve ralli şampiyonalarında kürsüde yer aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 26 Mayıs'ta start alıp, 7 gün süren Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında Türk sporculardan Ejder Tekin Erişti ikinci oldu. 1.500 kilometrelik özel parkurda koşulan Hellas Rallisi'nde de Ejder Tekin, M1 sınıfında ikinciliği elde etti.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist ve Motokros Şampiyonaları da Yunanistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi.

Serez Pisti'ndeki BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde F1000 sınıfında Harun Akgün birinci olurken, SSP300 sınıfında ilk üç sıra Murathan Yiğit Yıldız, Can Başar ve Oğuz Taşhan'dan oluştu. Şampiyonanın ikinci gününde ise F1000 sınıfında Harun Akgün ikinci, SSP300 sınıfında Murathan Yiğit Yıldız ikinci ve Oğuz Taşhan da üçüncülüğü elde etti.

Sırbistan'ın Cacak MX Parkuru'nda yapılan BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışında ise 50cc sınıfında Ömer Kudu üçüncü oldu.