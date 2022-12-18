Dünya Kupası finali hakkında konuştu! Stefan Kuntz'tan şaşırtan Messi yorumu - Son Dakika
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Dünya Kupası finali hakkında konuştu! Stefan Kuntz'tan şaşırtan Messi yorumu

18.12.2022 17:19

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Fransa finali hakkında konuştu. Taktik ve oyun anlamında Fransa'nın daha önde olduğunu belirten Kuntz, gönlünün Messi'den yana olduğunu söyledi. Kuntz'un, "Messi çok çalışkan bir futbolcu değil" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

2022 FIFA Dünya Kupası Final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, heyecanla beklenen final maçı öncesi Fanatik'e konuştu.

"FAVORİ FRANSA"

Fransa'nın oyun olarak daha güçlü olduğunu ifade eden Kuntz, "Güzel bir final maçı izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdiye kadarki karşılaşmalarda hem Arjantin'in hem de Fransa'nın farklı taktik stillerle oynayabildiklerini gördük. Bu değerlendirmemin gerek defansif gerekse ofansif yönden geçerli olduğunu söyleyebilirim. Organizasyonel beceri ve takım olarak baktığımız zaman, final maçında Fransa'yı az bir farkla da olsa favori görüyorum. Bir futbol romantiği olarak konuşursam ise Dünya Kupası'nın Messi ve arkadaşlarının ellerinde yükseldiğini görmek isterim. Arjantinli oyuncuların Messi'nin bu kupayı kazanabilmesi için her şeyi yapacaklarına inanıyorum" dedi.

"MBAPPE ÖNEMLİ AMA GIROUD'DAN SÖZ ETMELİYİZ"

Fransa'da Kylian Mbappe'nin ön planda olduğunu ancak Giroud ve Griezmann'ın takım için çok önemli olduğunu vurgulayan Kuntz, "Griezmann takım için çok etkileyici işler yaptı. Fransa'dan konuşurken, Olivier Giroud'dan söz etmezsek olmaz. O da turnuva boyunca çok başarılıydı. Sonra, Fas maçında oyuna girdikten yaklaşık 45 saniye sonra gol atan Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi izledik. Eğer Fransa'da Mbappé gibi bir oyuncu varsa, doğal olarak Arjantin savunmacıları ona konsantre olacaklardır. Bu durum da haliyle diğer oyuncuların daha fazla alan ve fırsat bulmasına imkân tanıyabilir" dedi.

"MESSİ ÇOK ÇALIŞKAN DEĞİL"

Messi'nin benzerinin olmadığını söyleyen Kuntz, "Messi'yi tarif etmeye gerek yok. Çok çalışkan bir futbolcu olmasa da tarihte görülmemiş bir yeteneğe sahip. Takım savunmasına çok katkı yapmıyor. Ancak hücum organizasyonu için yaptıkları öylesine bariz, öylesine unutulmaz ki... Özellikle de yarı final maçında Arjantin'in üçüncü golünden önce Julian Alvarez'e yaptığı asist... Bu tür hareketler, ancak vücudunuz ve becerileriniz izin veriyorsa yapabileceğiniz şeyler. Tabii ki Messi'nin oyun okuma becerisi ve sezgileri de yüksek" ifadelerini kullandı.

"PENALTILARA GİDEBİLİR"

Maçın penaltılara gidebileceğini söyleyen Kuntz, "Finalde tüm bu büyük ve çok kaliteli futbolcuları izlemek harika olacak. Kimin kazanacağını gerçekten çok merak ediyorum. Dünya Kupası şampiyonu, seri penaltı atışları sonrasında belirlenebilir. Bunu da çok uzak bir ihtimal olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Diğer
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Son Dakika Spor Dünya Kupası finali hakkında konuştu! Stefan Kuntz'tan şaşırtan Messi yorumu - Son Dakika

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