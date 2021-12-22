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Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor - Son Dakika

Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor

22.12.2021 11:03

Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, "Türkiye'de şampiyon olup, Dünya Şampiyonası'nda tekrar ülkemizi temsil etmek istiyorum.

Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, " Türkiye'de şampiyon olup, Dünya Şampiyonası'nda tekrar ülkemizi temsil etmek istiyorum. Orada da şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Tekvandoya 12 yaşında başlayan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı (25), 12 yaşında karateye, 13'ünde de tekvandoya başladı. Kübra Dağlı 2015 yılında Büyük Bayanlar Freestyle Poomsae Çiftler Avrupa Birinciliği, 2016 yılında Freestyle Poomsae Çiftler Avrupa Şampiyonluğu, 2017 yılında

Tanınmış Poomsae Bireysel Dünya Plaj Şampiyonası Birinciliği elde etti.

Dağlı, 2017 yılında Peru'nun başkenti Lima şehrinde düzenlenen 10. Tekwando Dünya Şampiyonası'nda 18 Yaş Üzeri Free Style İkili Takım kategorisinde Emirhan Muran ile birlikte dünya şampiyonu olmayı başardı.

2021 yılında Portekiz'de gerçekleştirilen 15. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dağlı, çiftlerde partneri Emirhan Muran'la şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin dördüncü Avrupa Şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Son olarak yine çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Kübra Dağlı, Avrupa şampiyonu da olarak bir sene içerisinde iki şampiyonluğa birden ulaştı.

Kendisinin sporcu bir aileden geldiğini anlatan Dağlı, AA muhabirine, amcasının tekvando antrenörü, babasının da boks antrenörü olduğunu ifade ederek, "İkisinin birlikte işlettiği bir spor salonu vardı. bende o spor salonuna süreli gidip geliyordum ama başlamaya cesaret edemiyordum. Yapabilir miyim diye düşünüyordum. Benim orada kızlar vardı. Onlar yapabiliyorsa ben neden yapayım dedim. Kuzenimle birlikte hadi bizde başlayalım dedik." diye konuştu.

Dağlı, aldıkları kararın ardından kuzeni ile birlikte evlerine geldiklerini ve hazırlandıklarını ifade ederek, "Hazırlıklarımızı yaptık ve o şekilde gittik. O günden beri ben hiç bırakmadım. Dedim ki, bu benim sporum. Spora aşık oldum resmen. O günden beri sürekli devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekvandonun bütün kategorilerini yaptığını hatırlatan Dağlı, "Bana dövüşmek daha eğlenceli geliyordu. Pumse'yi yaptıkça insan kendini daha iyi hissediyordu. Vuruşları yaptıkça felsefesini daha iyi anlıyorsun. Tekvandoyu tam anlamıyla yapmış oluyorsun. Tekvandoyu bütünüyle çok seviyorum." dedi.

Dağlı, başarılı bir yıl geçirdiğini anlatarak, "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Önce Türkiye elemesinden geçmemiz lazım. Türkiye'de şampiyon olup, Dünya Şampiyonası'nda tekrar ülkemizi temsil etmek istiyorum. Orada da şampiyon olmak istiyorum. Her sporcunun hayali orada şampiyon olmak. İnşallah şampiyon da olurum orada." şeklin ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası çıkıp yarışmaya gidemeyiz diye çok üzüldüğünü anlatan Dağlı, "Yine de bu motivasyonla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah herşey istediğimiz gibi olur. Bu hastalık biter. Sadece spor anlamında değil, bütün ülkemize zarar veren bir durum." dedi.

Dağlı, Red Bull ailesi içerisinde olmanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu, üzüntü ve sevinçlerde hep bir arada olduklarını, aile hissini kendisine hissettirdiklerini, bu desteklerle birlikte daha başarılı olup, hep beraber ilerlemek istediklerini kaydetti.

Kadına şiddette ilgili düşüncelerini de aktaran Dağlı, "Gerçekten böyle şeylerle karşılaşmamamız gerekiyor. Böyle şeylere maruz kaldığımız zamanda benim gibi tekvando ve dövüş sporları ile ilgilenseler aslında kendimizi koruma açısından bizim için daha faydalı olur." dedi.

Dağlı, sporu herkese önerdiğini, sporla kötü düşünceleri sporla her türlü atıldığını, herkesin şiddet yerine spora yönlenmesi gerektiğini, bu sayede şiddetin biteceğini, sporun kişiyi terbiye etmeyi öğrettiğini söyledi.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Milli Sporcu, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandocu Kübra Dağlı Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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