Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta katıldığı turnuvayı çifterde 2. tamamladı - Son Dakika
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Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta katıldığı turnuvayı çifterde 2. tamamladı

13.03.2022 23:41
Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta katıldığı turnuvayı çifterde 2. tamamladı

Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen M15 Magic Hotel Tours Turnuvası'nda oynadığı çiftler finalini 2-1 kaybetti.

Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen M15 Magic Hotel Tours Turnuvası'nda oynadığı çiftler finalini 2-1 kaybetti.

Yankı ile Fildişi Sahilli takım arkadaşı Eliakim Coulibaly, Munastır kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, Robin Bertrand (Fransa)-Jarno Jans (Hollanda) çiftiyle karşılaştı.

Yankı-Coulibaly ikilisi, çiftler final maçını 6-4, 1-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 kaybetti.

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Milli Tenisçi, Hollanda, Fransa, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta katıldığı turnuvayı çifterde 2. tamamladı - Son Dakika


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