Milliler, 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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Milliler, 4'te 4 yaptı

14.06.2022 23:52
Milliler, 4'te 4 yaptı

- A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

- A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarından 3 puanla ayrılarak bu organizasyonda ilk kez galibiyet serisi yakalayan ay-yıldızlılar İzmir'de Litvanya'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle öne geçen milliler, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı da yenerek grupta 4 maçın ardından 12 puana ulaştı.

15 yıl sonra bir ilk

2022-2023 sezonunda Uluslar C Ligi'nde oynadığı 4 müsabakayı kazanan A Milliler, 15 yıl sonra üst üste 4 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne ilk 4 maçı kazanarak başlamıştı.

Milliler grubun 5. maçında 22 Eylül'de Lüksemburg'u konuk edecek.

4 maçta da gol yemeyen Millilerin, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye - Faroe Adaları: 4-0

Litvanya - Türkiye: 0-6

Lüksemburg - Türkiye: 0-2

Türkiye - Litvanya: 2-0

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

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Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
Kaynak: İHA

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