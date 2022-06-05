Milliler, Litvanya'da

A Milli Futbol Takımı, Litvanya'da şehir turu yaptı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlılar, başkent Vilnius'a geldi.
Milliler, müsabaka öncesinde şehir merkezini gezdi.
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Litvanya, Spor, Son Dakika
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