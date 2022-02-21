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Minik güreşçiler kıran kırana güreşti - Son Dakika

Minik güreşçiler kıran kırana güreşti

21.02.2022 16:24
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti

Kepsut Belediyesi Güreş Kulübü'nün bu yıl 5'ncisini düzenlediği Ömer Halisdemir Minikler Güreş Turnuvası 353 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Kepsut Belediyesi Güreş Kulübü'nün bu yıl 5'ncisini düzenlediği Ömer Halisdemir Minikler Güreş Turnuvası 353 sporcunun katılımıyla yapıldı. Kepsut Spor Salonu'nda düzenlenen güreş turnuvasında 22 takım 353 minik güreşçi kıran kırana güreşti.

Kepsut Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Minikler Güreş Turnuvası'nın 5'ncisi gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir adına yapılan güreşlerde minikler kıran kırana güreşti. Takım halinde Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı birinci olurken, Kepsut Belediyesi Güreş Takımı ikinci, Manyas ve Dursunbey Belediyeleri Güreş Takımları ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul düzenlenen güreş turnuvasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl Şehit Ömer Halisdemir anısına 5'nci kez düzenlediğimiz minikler güreş turnuvasında kıran kıran mücadele eden güreşçilerimize başarılarının devamını diliyorum. Biz Kepsut Belediyesi olarak ata sporumuzu devam ettiren minik güreşçilerimizin her daim yanında olacağız. Onların başarıları ile Vefalı Yurt Kepsut olarak gurur duymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Minik güreşçiler kıran kırana güreşti
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti
Minik güreşçiler kıran kırana güreşti

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Kepsut Belediyesi, Ömer Halisdemir, Kepsut, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik güreşçiler kıran kırana güreşti - Son Dakika Spor


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