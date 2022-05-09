"Minik Yiğidolar" kupa heyecanını yaşayacak - Son Dakika
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"Minik Yiğidolar" kupa heyecanını yaşayacak

09.05.2022 14:02

- "Minik Yiğidolar" kupa heyecanını yaşayacak Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde ve Sivasspor'un destekleriyle başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesinde bu hafta da öğrenciler kupa heyecanını yaşayacak.

- "Minik Yiğidolar" kupa heyecanını yaşayacak

SİVAS - Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde ve Sivasspor'un destekleriyle başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesinde bu hafta da öğrenciler kupa heyecanını yaşayacak.

Kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla hayata geçirilen projeyle öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde köylerden, ilçelerden gelerek hem şehrinin kültürel ve turistik yerlerini geziyor hem yöresel lezzetleri tadıyor hem de şehrin takımı olan Sivasspor karşılaşmalarını coşkuyla tribünden takip ediyor.

11 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada il merkezi ve ilçelerden gelen 8 bin öğrenci tribünleri dolduracak. Finale giden yolda oldukça önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Sivasspor'a 90 dakika boyunca coşkulu tezahüratlarıyla destek olacak minik yiğidolar, stadyuma ayrı bir renk katacak.

Aralarında daha önce şehir merkezini hiç görmemiş ve ilk kez futbol maçına gidecek öğrencilerin bulunduğu minikler; ilk olarak Valilik makamında Vali Salih Ayhan tarafından ağırlanacak. Tarihi kent meydanı, müzeler, Hamidiye Kültür Bahçesi'ni öğretmenleri eşliğinde gezecek olan öğrencilere sonrasında Valilik tarafından yemek ikramı yapılacak.

Yaklaşık 80 bin öğrenci futbol heyecanı yaşadı

2019 yılında başlayan ve birçok şehre örnek olan projede ilçe ve köylerden gelen öğrenciler başta olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrencinin hem şehri gezdiğini hem de Sivasspor karşılaşmalarını izlediğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projemizi, tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor'un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimize şehrimizi gezdiriyor, Valilik makamında misafir ediyoruz, sonrasında tribünlerde takımlarına destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un başarılı bir performansla ilerlediğini kaydeden Vali Salih Ayhan, Ziraat Türkiye Kupası'nın Sivas Belediyesi'nin bilet desteği vermesi, minik yiğidolar ve taraftarların da coşkusuyla bu yıl Sivas'a geleceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak
Minik Yiğidolar kupa heyecanını yaşayacak

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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