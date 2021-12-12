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MKE Ankaragücü: 2-0 - Son Dakika

MKE Ankaragücü: 2-0

12.12.2021 21:14
MKE Ankaragücü: 2-0

STAT: Samsun Yeni 19 MayısHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal ElmasYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 77 Berk), Alaaddin, Yasin (Dk. 81 Melih), Soner, Hasan, Osman, Polat (Dk.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal ElmasYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 77 Berk), Alaaddin, Yasin (Dk. 81 Melih), Soner, Hasan, Osman, Polat (Dk. 57 Fofana)MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Erdi, Abdullah, Owusu, Pinto, Ariyibi, İshak (Dk. 75 Eren), Zahid, Yusuf, Cem (Dk. 63 Nadir), MuratGOLLER: Dk. 71 Yasin, Dk. 90+5 Berk (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Yasin (Yılport Samsunspor), Abdullah, Owusu, Murat (MKE Ankaragücü)Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı lig lideri MKE Ankaragücü'nü 71'inci dakikada Yasin ve 90+5'inci dakikada Berk'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.12'nci dakikada sağ kanattan korneri kullanan Soner, Polat ile paslaştı. Topu tekrar önünde bulan Soner'in şutu kaleci Bahadır'da kaldı.17'nci dakikada sağdan Murat'ın ortasında kafayı vuran Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kornere çeldi.19'uncu dakikada derinlemesine topa hareketlenen Tomane, defansın da hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Bahadır topa son anda dokundu ve mutlak golü önledi.37'nci dakikada sol kanattan Soner'in ortasına yükselen Yasin'in kafası auta çıktı.45'inci dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Owusu'nun şutu kaleci Nurullah'ta kaldı.47'nci dakikada gelişen kontra atakta defansın arkasına sarkan Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah son anda önledi.53'üncü dakikada ceza sahası dışından şutunu çeken Zahid'in vuruşunu Nurullah kornere çeldi.62'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası önünde topu önünde bulan Savicevic'in şutu, defanstan sekerek direğin dibinden kornere çıktı.71'inci dakikada Fofana'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Yasin'in kalecinin üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-0.90+5'inci dakikada Cihan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Berk, topu ağlara gönderdi: 2-0.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Budanoğlu
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0
MKE Ankaragücü: 2-0

MKE Ankaragücü, Baran Eraslan, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 2-0 - Son Dakika Spor


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