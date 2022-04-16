MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.
Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibiyle yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
Kaynak: AA
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