MKE Ankaragücü, Alagöz Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, forma sırt reklamı için Alagöz Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ve diğer ilgililer katıldı.

Koca, eski MKE Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'ın hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Aydın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Koca, "MKE Ankaragücü camiası bu konuda üzerine düşen her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Alagöz Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür eden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alagöz Holding'i her zaman yanımızda gördük. Kulübümüze hem maddi hem de manevi çok destekleri oldu. Ne zaman sıkıntıya girsek Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'ü yanımızda gördük. Transfer yasaklarımız olduğunda bize ciddi destekleri oldu. Gelecek nesillere, sıkıntılı dönemlerde yanımızda olan Alagöz Holding ve Cantürk Alagöz'ü unutmamalarını rica ediyorum."

"MKE Ankaragücü'nü ve taraftarını çok seviyorum"

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ise sponsorluk anlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MKE Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu aktaran Alagöz, "Türk futbolu, Türk sporuna elimizden geldiğince bir şeyler yapabilmeyi hedefliyoruz. Bu bir gönül işi. MKE Ankaragücü'nü ve taraftarını çok seviyorum. MKE Ankaragücü'nün her zaman hedeflediği yerde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünün başkanı olduğunu da hatırlatan Alagöz, MKE Ankaragücü ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünün kardeş takım olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Faruk Koca ve Cantürk Alagöz imzaladığı sözleşme, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.