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MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor maçının ardından

22.01.2022 21:42
MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçta oyuncularının galibiyet için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçta oyuncularının galibiyet için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, rakibi iyi analiz ettiklerini anlatarak, "Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok istedik ve 90 dakika sonunda haklı bir galibiyet aldık. Bu hava şartlarında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Giren çıkan bütün oyuncularım ciddi karakter ve mücadele gösterdi. Oyununun tamamen hakimiydik. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

İlk golü atan Ali Kaan Güneren'i sakatlığından dolayı çıkardığını aktaran Dalcı, lige verilecek arada hasta ve sakat oyuncuların da takıma döneceğini belirtti.

Son 3 maçı da son bölümlerde attıkları gollerle kazandıklarını hatırlatan Dalcı, "Takımım galibiyeti sonuna kadar kovalıyor. Son 3 maçtır bunun da örneklerini görüyoruz. Takım sonuna kadar istiyor, son 2-3 maçtır örnekleriyle gösteriyoruz. Kazanmak adına ciddi karakter gösteriyoruz. Maçın bugün de tamamen hakimi bizdik. 12-13 korner attık, 17-18 şut çektik. Ceza sahasında 30'dan fazla topla buluştuk ve galibiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü taraftarına da soğuk havada verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Dalcı, transfer yasağının kalkması durumunda bir santrfor alacaklarını sözlerine ekledi.

Tekke: "Son dakika golüyle mağlup olduğumuz için çok üzgünüz"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, uzatma dakikalarında yedikleri golle kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçta ciddi fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini anlatan Tekke, "Son dakika golüyle mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Rakibimizin en güçlü tarafı duran toplardı. Bazıları da hakem kaynaklı olabilir ama duran top kazanmalarında daha dikkatli olabilirdik. İlk yarıda İlhan'la girdiğimiz pozisyonu gole çevirsek çok daha iyi olurdu bizim adımıza. Bu bir hata oyunu, daha dikkatli olmamız lazım. İstediğimiz seviyeye yakınız. Önümüzde daha çok maç var. Kazanmaya ve bunu seriye bağlamaya ihtiyacımız var. Buradan en kötü bir puan istiyorduk, nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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