MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan derbi değerlendirmesi Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisi için, "Hedefimiz mutlak şampiyonluk, bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

Başkan Koca, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent Ankara'nın yarın çok keyifli bir derbiye şahit olacağını belirten Koca, "Umut ediyoruz ki dostluk çerçevesinde, sportmence oynanan Ankara'nın saygınlığına yakışacak bir derbi olsun. Ayrıca belirtmek isterim ki bu derbinin ismine yakışan lig kesinlikle Süper Lig olmalıdır." dedi.

Ankaragücü'nün hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Başkan Koca, "Bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde play-off sınırı ile aramızdaki puan farkını mümkün olduğunca korumak ve artırmak istiyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızın desteği ile bu hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.