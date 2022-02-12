MKE Ankaragücü-İstanbulspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'a 1-0 yenildikleri maçı tecrübe olarak görüp şampiyonluk yolunda hedeflerine ilerleyeceklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, organizasyon gücü yüksek bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Ön alan baskısıyla maça başladıklarını ancak kazanılan topları iyi değerlendiremediklerini anlatan Dalcı, şunları kaydetti:

"Final toplarında beceriksizdik. Rakip 10 kişi kalınca aslında işimiz daha da zorlaştı. Keşke 11'e 11 devam etseydi. Tamamen 10 kişiyle savunmaya geçtiler. Çözülebilir oyunu daha da zora soktu bu durum. Kendi sahamızda kazanmak adına oyuncularım yapılması gereken her şeyi yaptı. Futbolda bazen olmayınca olmuyor. Rakip takımı tebrik ediyorum. Şampiyonluğa oynuyoruz bazen böyle skoru pozitife çevirmek anlamında eylem yaparken kalenizde kontratak görüyorsunuz. Birkaç cılız atak dışında pozisyon vermedik. Üçüncü bölgeye belki yoğun baskı yaptık ama istediğimiz golü bulamadık. Hedefe giderken her maç zor, bu maçı da bir tecrübe olarak göreceğiz." diye konuştu.

Dalcı, maçın sonunda göğsünü tutarak kendini yere bırakan futbolcusu Eren Derdiyok'un durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Göğsünün üzerine şiddetli bir düşüş yaşadı. Spazm gibi bir durum oldu, nefes alırken zorlandı. Nabzının normale dönmesi için kendini yere bıraktı. Durumu iyi." dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, rakip takım taraftarlarına tepki gösterdi.

Kazanmaya geldiklerini ve istediklerini aldıklarını anlatan Dalgıç, "10 kişi kaldığımızda bile rahat bitireceğimizi biliyorduk. 9 kişi kalınca sürpriz oldu. Seyircinin de baskıyla hakimiyet kurdular son bölümde. Uzatmalarla yaklaşık bir devre eksik oynadık. Son 7-8 dakikada da 9 kişi oynadık. Böyle bir maçı kazanarak şampiyonluğa oynayacak kalitede takım olduğumuzu da ispat ettik." diye konuştu.

Kalecilerinin son bölümde gördüğü kırmızı karta da değinen Dalgıç, "Bizim tribünlerden yediğimiz bozuk paranın haddi hesabı yok. Ankaragücü'nün böyle şeylere ihtiyacı yok. Buraya gelen takımları böyle baskı altına almaya çalışacaklarsa Ankaragücü camiasına yakışmaz böyle şampiyonluk. Seyirci topluluğu sıkıntı oluşturuyor. Kendi takımlarını da geriyorlar. Alperen kendine atılanlara tepki göstererek kalesinden fırladı ve kart gördü." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nü iyi etüt ettiklerini de savunan sarı-siyahlıların teknik sorumlusu, "Kaos oluşturup bundan yararlanan bir oyuncu topluluğuna sahipler. Hakemi de baskı altına alan bir takım. Biz kaliteli, kapasiteli, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fazla ortamın gerilmesine izin vermeden kazandık. Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir takıma karşı galibiyetle ayrılarak biz de 'şampiyonlukta varız' dedik. Bu da birilerine mesaj olur." diyerek sözlerini tamamladı.