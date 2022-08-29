MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti

29.08.2022 17:00
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı.

Görevi bırakan Mustafa Dalcı, alışagelmişin dışında bir hareketle Ömer Erdoğan'ın imza töreninde bulundu ve görevi yeni teknik adama teslim etti.

Mustafa Dalcı'nın takımla ilgili son bilgileri verdiği Erdoğan'a yeni görevinde başarı dilediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti - Son Dakika

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