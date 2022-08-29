Görevi bırakan Mustafa Dalcı, alışagelmişin dışında bir hareketle Ömer Erdoğan'ın imza töreninde bulundu ve görevi yeni teknik adama teslim etti.

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.