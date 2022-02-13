MKE Ankaragücü'nden İstanbulspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama Açıklaması

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladıkları İstanbulspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Şubat'ta stadımızda yaşanan olayları üzüntüyle takip ettik. Kulübümüzün ve taraftarlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağımızı ve takipçisi olduğumuzu bilmenizi isteriz. Başkanımız Faruk Koca ve yönetim kurulumuz, Ankaragücü ailesinin haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Konuyla ilgili camiamızın asla şüphesi olmasın."

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmiş, maçın sonunda taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Emniyet güçleri sahaya yabancı madde atan protokol tribünün altındaki bölüme müdahale etmiş, kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis bazı taraftarları gözaltına almıştı.