MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Portekiz Premier Ligi 'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen Pedrinho, attığı gol paslarıyla dikkati çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Kaynak: AA

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