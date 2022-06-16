MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

16.06.2022 20:40

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncu Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncu Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada, Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen Pedrinho, attığı gol paslarıyla dikkati çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Adı, Spor Toto Süper Lig'de de birçok kulüple anılan Pedrinho, 2 yıl boyunca Ankaragücü forması terletecek.

MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi
MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi
MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi
MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

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MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gil Vicente, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi - Son Dakika

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