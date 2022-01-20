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Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak - Son Dakika

Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak

20.01.2022 17:37
Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile 22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında "Modern Pentatlon'da Ulusal Sıralama-1, Milli Takım Seçme ve Performans Takip Yarışı" düzenlenecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile 22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında "Modern Pentatlon'da Ulusal Sıralama-1, Milli Takım Seçme ve Performans Takip Yarışı" düzenlenecek.

Başkent'te sporu teşvik ederek sporculara destek veren projelere imza atmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek "Modern Pentatlon'da Ulusal Sıralama-1, Milli Takım Seçme ve Performans Takip Yarışı"na da ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile düzenleyeceği yarışmalar iki gün sürecek.

Milli takıma aday sporcular seçilecek

U19, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak olan yarışmada; yüzme, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan Modern Pentatlon branşında mücadele edecek sporcular milli takıma aday olmak için yarışacak.

Yüzme branşı için sporcular Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM); eskrim, koşu ve atış branşında ise sporcular Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde performans sergileyecek. Milli takıma aday olmaya hak kazanan lisanlı sporcular için de 23 Ocak 2022 Pazar günü tören düzenlenecek. - ANKARA

Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak
Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak
Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak

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Modern Pentatlon, Milli Takım, Milli, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak - Son Dakika
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