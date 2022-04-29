Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı

29.04.2022 21:36
Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli pentatlet İpek Akşin, yarı final yarışlarını 1025 puanla tamamladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli pentatlet İpek Akşin, yarı final yarışlarını 1025 puanla tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yeni formatla düzenlenen ve 23 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla devam eden Dünya Kupası'nda bugün kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.

Eskrimle başlayan, yüzme ve laser run etaplarıyla devam eden şampiyonada, A Grubu müsabakalarında yarışan milli sporcu İpek Akşin, yarı final müsabakalarını 1025 puanla tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı - Son Dakika


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