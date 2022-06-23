Binicilik etabıyla start alan ve sonrasında eskrim bonus raunt, yüzme ve laser run etabıyla devam eden 90 dakikalık pentatlon formatıyla yapılan yarı finallerde B Grubu'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, 1341 puanla grubunu 7'nci sırada bitirerek finale çıktı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri - Son Dakika

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