Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri başladı - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri başladı

22.06.2022 13:06

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştireceği 2022 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri, Ankara'da başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştireceği 2022 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri, Ankara'da başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle organize ettiği yarışlarda, UIPM'in 2022 yılında Mısır, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye'de düzenlediği Dünya Kupası etaplarında kota hakkı kazanan 24 ülkeden 36 kadın ve 36 erkek pentatlet mücadele edecek.

Finallerde Türkiye'yi, kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil ediyor.

Eskrim branşında sıralama müsabakalarıyla başlayan yarışmalar, Orman Genel Müdürlüğü Sait Zarifoğlu Spor Tesisi ile Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak.

Organizasyon 26 Haziran Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri başladı - Son Dakika

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