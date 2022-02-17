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Montella'dan klas gol - Son Dakika

Montella'dan klas gol

17.02.2022 15:22
Montella'dan klas gol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenman sırasında korner direğinin gerisinden gol attığı anlar beğeni topladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenman sırasında korner direğinin gerisinden gol attığı anlar beğeni topladı.

Adana Demirspor, Spot Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolculuk yıllarında Fulham, Sampdoria ve Roma gibi kulüplerde oynayan Vincenzo Montella, antrenmanlarda Adana Demirspor futbolcularını klasıyla etkilemeyi başarıyor. Montella'nın antrenman sahasında korner direğinin gerisinden ağları havalandırdığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Vincenzo Montella, Serie A kariyerinde 141 gol, İtalya Milli Takımı'yla da 3 gol atmıştı. - ADANA

Montella'dan klas gol

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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Montella'dan klas gol - Son Dakika Spor


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