Montella, düğünde çiftetelli oynadı - Son Dakika

- Montella, düğünde çiftetelli oynadı
ADANA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.
Adana Demirspor'un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi. Düğüne katılan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.
Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.
Kaynak: İHA
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