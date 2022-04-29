MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

29.04.2022 11:24
MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışıyla devam edecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışıyla devam edecek.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini kazanan Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, 69 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor.

Şu ana kadar Enea Bastianini'nin (Gresini Ducati) iki, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.

İspanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 69 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Aleix Espargaro (İspanya): 66

4. Enea Bastianini (İtalya): 61

5. Johann Zarco (Fransa): 46

YORUMLAR
500
İspanya ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde frene bastı İspanya ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde frene bastı Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Fabio Quartararo, Motosiklet, İspanya, MotoGP, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Duvarı delerek soygun yaptı, bir de karşılaştığı vatandaşlara selam verdi
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement