MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

26.05.2022 10:20
MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı." ifadeleri kullanıldı.

FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil... Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti CHP'li Çeviköz: 'Finlandiya Türkiye'nin Güvenlik Endişelerine Yeterli Hassasiyetle Cevap Vermedi' CHP'li Çeviköz: 'Finlandiya Türkiye'nin Güvenlik Endişelerine Yeterli Hassasiyetle Cevap Vermedi'
Kaynak: AA

Grand Prix, Finlandiya, MotoGP, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement