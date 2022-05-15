MotoGP Fransa Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika
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MotoGP Fransa Grand Prix'sini Bastianini kazandı

15.05.2022 16:34
MotoGP Fransa Grand Prix'sini Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Fransa Grand Prix'sinde, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Fransa Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, yarışta liderliği Bastianini'ye kaybettikten sonra arayı kapatmaya çalışırken motosikletinde yaşadığı sorun sonrası kendisini bir anda yerde bularak yarışa veda etti.

Bagnaia'dan liderliği aldıktan sonra yarışı da ilk sırada tamamlayan ve bu sezon 3. etap zaferini yaşayan İtalyan pilot Bastianini'nin 2,7 saniye ardından yarışı tamamlayan Avustralyalı Jack Miller (Ducati Lenovo) ikinci, liderin 4,1 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Bu sonuçların ardından yarışı dördüncü sırada bitirerek genel klasmanda liderliğini sürdüren Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, sürücüler şampiyonasında 102 puanla ilk sırada yer alırken Aleix Espargaro 98 puanla ikinci, Enea Bastianini 94 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'si 29 Mayıs'ta düzenlenecek MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar sıralaması şöyle:

1- Fabio Quartararo (Fransa): 102 puan

2- Aleix Espargaro (İspanya): 98

3- Enea Bastianini (İtalya): 94

4- Alex Rins (İspanya): 69

5- Jack Miller (Avustralya): 62

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Fransa Grand Prix, Enea Bastianini, Ducati, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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