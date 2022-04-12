AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonasının spor turizmini daha da hareketlendirmesi bekleniyor - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünya Motokros Şampiyonasını her yıl uluslararası camiadan 10 binin üzerinde misafirimiz izliyor. Bu, Afyonkarahisar için çok büyük bir kazanım, spor turizmi için çok büyük bir kazanım." dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında hafta sonu Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.

Şampiyona için kente gelen Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin dünyaca tescil edilmiş en iyi parkurlardan, en iyi yarış pistlerinden biri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da çok güzel bir seyir ve spor kültürü olduğunu ifade eden Uçar, "Tüm sporcularla birlikte seyir kültürünün olduğu bu şehirde organizasyon yapmaktan, organizasyonları tüm ulusal medyada görünür hale getirmekten çok memnunuz. Çok güzel bir örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, yıldan yıla sporcu ve izleyici sayılarının arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarında kayıtların yüzde 51'lik oranını çocuk ve gelecekte şampiyon olacak yarışçılarımız oluşturuyor. İnşallah daha güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Hedefimiz her zaman dünyanın en iyi organizasyonunu yapmak. Dünyanın en fazla seyircisini çekmek ve dünyanın zirvesinde ülkeyi temsil eden, İstiklal Marşı'nı çaldıran sporcular yetiştirmek."

"Dünya Motokros Şampiyonası artık Afyonkarahisar'ın bir klasiği haline geldi"

Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası artık Afyonkarahisar'ın bir klasiği haline geldiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'da 31 Ağustos-4 Eylül'de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nda, sporculardan Efe veya Mert'in dünya şampiyonu olduğunu görmeyi arzuladıklarını dile getiren Uçar, "Dünya Motokros Şampiyonasını her yıl uluslararası camiadan 10 binin üzerinde misafirimiz izliyor. Bu, Afyonkarahisar için çok büyük bir kazanım, spor turizmi için çok büyük bir kazanım. Bu kültürün giderek arttığını görüyoruz." diye konuştu.