Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu - Son Dakika
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Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

17.04.2022 11:49
Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Sürüşü" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'a gelen motosiklet tutkunları, Kocatepe'ye çıktı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Sürüşü" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'a gelen motosiklet tutkunları, Kocatepe'ye çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Petrolleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden kentte gelen motosiklet tutkunları, Kocatepe'de buluştu.

Motosiklet tutkunları ilk olarak Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anıtpark önündeki törende 100 yıl önce Kocatepe'de amansız bir mücadelenin olduğunu söyledi.

Bu toprakların iki yıl işgal altında kaldığını anımsatan Çiçek, "Her türlü hüznü, zulmü yaşadı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından bu kurtarılan topraklarda zaferin 100. yılını kutluyoruz. Büyük Taarruz'u 100. yılında birçok güzel etkinlikle ecdada yakışır programlarla anmak istiyoruz. Bu kent motor sporcularını çok seviyor. Bunu niçin söylüyorum, çünkü burası motokrosun şehri, Dünya Motor Şampiyonalarının yapıldığı bir şehir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla ülkenin hemen hemen her tarafından organizasyona katılan motor severleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Daha sonra motosikletçiler Kocatepe'ye çıktı.

Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu
Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu
Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu
Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruzun 100. Yılına özel 'Zafer Sürüşü' Afyonkarahisar'da Büyük Taarruzun 100. Yılına özel 'Zafer Sürüşü'

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz, Motosiklet, Karahisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu - Son Dakika


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