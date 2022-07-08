Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir'de

Başakşehir, asbaşkan Messut Altan'ın yer aldığı imza töreninde Fransız golcü Chouiar ile sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor Kulübü'nde forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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